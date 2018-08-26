تركي آل الشيخ يعلّق على فوز نادي بيراميدز على الداخلية في الدوري المصري (صور)

علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وأحد رجال الأعمال المالكين لنادي بيراميدز، على فوزه المثير 3/1 على الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ونشر تركي آل الشيخ صورة لإحدى الهجمات لناديه، لكن الحكم احتسبها تسللًا ليمنع نادي بيراميدز من تسجيل هدف، وكتب آل الشيخ “لا تعليق”.

وحقق بيراميدز فوزًا متأخرًا بنتيجة 3/1 على الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مع الأهلي.

وكتب آل الشيخ في تغريدة أخرى على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “أتمنى إيقاف بيراميدز في الملعب فقط وليس بطرق أخرى”.

وواصل في تغريدة: “رغم التحكيم وتضييع الوقت بطريقة غير رياضية والخشونة … لكن الحمدلله …”.

الآن ضيعوا وقت على راحتكم … ورجل الراية موجود دكتور عيون ممتاز بنصحك فيه”!