ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي بيراميدز على الداخلية (صورة)

حقق بيراميدز فوزًا متأخرًا على منافسه الداخلية الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري للموسم 2018/2019.

وسجل البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو لبيراميدز في الدقيقة 29، ثم تعادل إسلام جبر للداخلية في الدقيقة 51، قبل أن يسجل بيراميدز هدفين عبر علي جبر ومحمد مجدي آفشة في الدقيقتين 87 و96.

ورفع الفوز رصيد بيراميدز إلى 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل في صدارة ترتيب المسابقة، وهو نفس رصيد النادي الأهلي، الذي يتقدم بفارق الأهداف.

ويأتي سموحة في المركز الثالث بـ8 نقاط، في حين يملك الزمالك 7 نقاط، ويمكنه الصعود للصدارة مع الأهلي وبيراميدز، حال فوزه على نجوم المستقبل الإثنين.