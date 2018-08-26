بيراميدز يهزم الداخلية ويشارك النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

بيراميدز يهزم الداخلية ويشارك النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق نادي بيراميدز فوزه الثالث في الدوري المصري، بعدما تغلب 3/1 على منافسه الداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 29 بهدف رائع سجله البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو.

لكن إسلام جابر أدرك التعادل للداخلية في الدقيقة 51.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدفين والخروج فائزًا، وجاء الهدف الثاني عبر علي جبر في الدقيقة 87، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث لبيراميدز ليحقق 3 نقاط ثمينة.

ورفع الفوز رصيد بيراميدز إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة الترتيب مع النادي الأهلي، في حين يملك الداخلية 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

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