بيراميدز يهزم الداخلية ويشارك النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

حقق نادي بيراميدز فوزه الثالث في الدوري المصري، بعدما تغلب 3/1 على منافسه الداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 29 بهدف رائع سجله البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو.

لكن إسلام جابر أدرك التعادل للداخلية في الدقيقة 51.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدفين والخروج فائزًا، وجاء الهدف الثاني عبر علي جبر في الدقيقة 87، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثالث لبيراميدز ليحقق 3 نقاط ثمينة.

ورفع الفوز رصيد بيراميدز إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة الترتيب مع النادي الأهلي، في حين يملك الداخلية 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

هدف بيراميدز الأول في مرمى الداخلية كـأملا HD 60 fps تعليق بلال علام ” BilalAhmadAllam@ ” pic.twitter.com/NXQrN5PL6A — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

د50 | الداخلية يسجل هدف التعادل في مرمى بيراميدز عن طريق اللاعب اسلام جابر نظرة على الهدف : pic.twitter.com/xDco5IT5HW — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

هدف بيراميدز الثاني في مرمى الداخلية عن طريق علي جبر الهدف كـــاملا تعليق بلال علام ” علي جبر يركب الكل و بيراميدز يركب الصدارة ” HD pic.twitter.com/qQ5UmlYPIy — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨