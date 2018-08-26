خافيير أجيري يستثني لاعب النادي الأهلي من قرار خفض الأعمار السنية في منتخب مصر

تراجع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قراره بخفض الأعمار السنية في صفوف الفراعنة بعد توليه المهمة الفنية خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكان أجيري قد اتفق مع جهازه المعاون في منتخب مصر على ألا يزيد عمر أي لاعب على 33 عامًا، وذلك لتجديد دماء الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن أجيري قرر استثناء أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي من هذا الشرط، في ظل إعجابه بالمستوى الذي يقدمه مع فريقه في مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن أجيري ينتظر مشاركة عبدالله السعيد لاعب الأهلي السعودي في مباريات فريقه من أجل متابعته جيدًا، قبل الاستقرار على ضمه من عدمه.

وتابع: “أجيري غير متحمس لضم السعيد بسبب كبر سنه (33 عامًا)، وعدم اقتناعه بمستواه مع الفراعنة في المباريات الماضية، إلا أنه سيصدر قراره الأخير بشأن استدعائه من عدمه بعد رؤيته جيدًا والحكم عليه”.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر يوم 7 سبتمبر المقبل ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون.