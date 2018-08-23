هاني رمزي يوضح أسباب عدم استدعاء عبدالله السعيد وباسم مرسي لمنتخب مصر

أثارت القائمة التي أعلنها المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، باستدعاء 13 لاعبًا محترفًا خارج البلاد جدلًا واسعًا بعد أن ضم بعض الوجوه، عقب غياب مثل علي غزال وأحمد حسن كوكا وعمرو طارق بجانب استبعاد عبدالله السعيد صانع الألعاب المنضم للأهلي السعودي.

وقال هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: إن عدم استدعاء السعيد يرجع لإصابته في العضلة الضامة، وتم التواصل مع ناديه الأهلي السعودي والتأكد من غيابه عن التدريبات؛ بسبب هذه الإصابة.

وأضاف:” السعيد من العناصر الأساسية لمنتخب مصر ولا صحة لخروجه من حساباتنا بشكل دائم، حتى إذا قمنا بتغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3 فسيكون للسعيد دور مختلف، ولكن الأمر يتوقف على مستوى اللاعب مع ناديه”.

وتابع: ” فضلنا عدم استدعاء محمد عبدالشافي ظهير أيسر الأهلي السعودي لتجربة بعض الوجوه الجديدة في هذا المركز، كما أننا نراقب بعض الأسماء ونتواصل معها لضمها حال المشاركة مثل باسم مرسي الذي يلعب بالدوري اليوناني وأحمد مصطفى صانع ألعاب فريق جينت البلجيكي”.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل ضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين المحترفين في المعسكر الأول لتقييمهم ورؤية أدائهم في المستطيل الأخضر، ومع الوقت سيتم تثبيت القائمة بشكل كبير وفقًا لمستويات اللاعبين.