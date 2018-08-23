قائمة محترفي منتخب مصر المستدعاة لمباراة النيجر

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عن قائمة المحترفين المقرر أن ينضموا لمعسكر منتخب الفراعنة، استعدادًا للقاء النيجر في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون والذي سيقام يوم 8 سبتمبر المقبل في القاهرة.

واختار أجيري وفقًا لموقع اتحاد الكرة المصري 13 لاعبًا محترفًا في الخارج، للانضمام إلى صفوف الفريق لخوض مباراة النيجر، ومن ضمنهم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، وعلي غزال لاعب فانكوفر الكندي.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد عواد ( الوحدة السعودي )، أحمد حجازي ( وست بروميتش الإنجليزي )، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )، محمد النني ( آرسنال الإنجليزي )، سام مرسي ( ويجان الإنجليزي )، رمضان صبحي ( هيدرسفيلد الإنجليزي )، أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي )، عمرو طارق ( أرولاند سيتي الأمريكي )، علي غزال ( فانكوفر الكندي )، محمود حسن تريزيجيه ( قاسم باشا التركي )، عمرو وردة ( باوك اليوناني )، أحمد حسن كوكا ( أوليمباكوس اليوناني )، حسين الشحات ( العين الإماراتي ).

ومن المقرر أن يعلن أجيري أسماء اللاعبين المختارين من الدوري المصري في وقت لاحق عقب متابعة مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام المصري الأسبوع المقبل.

واستبعد أجيري ثلاثة لاعبين من الذين شاركوا في كأس العالم الاخيرة في روسيا وهم عبد الله السعيد لاعب الأهلي السعودي ومحمد عبد الشافي زميله في الفريق ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع لعب أبولون سميرنيس اليوناني.

وجاء استبعاد الثلاثي من قائمة المنتخب بسبب ابتعادهم عن المشاركة مع أنديتهم في الفترة الأخيرة حيث لم يشارك السعيد مع فريقه السعودي منذ الانضمام إليه عقب كأس العالم الأخيرة كما لم يشارك شيكابالا أيضا في أي تدريب حتى الآن مع فريقه اليوناني.

ومن المقرر أن يعلن أجيري أسماء اللاعبين المختارين من الدوري المصري الممتاز في وقت لاحق.

وخسر منتخب مصر الجولة الأولى في التصفيات أمام تونس التي تتصدر المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط فيما تملك النيجر وسوازيلاند نقطة واحدة لكل منهما.