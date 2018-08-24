صلاح محسن يقود النادي الأهلي لصدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود (فيديو)

حقق النادي الأهلي، انتصاره الثالث على التوالي في الدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون ردٍ في الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد الحدود عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 63 لينجح صلاح محسن في إحراز هدف التقدم للأهلي.

وبعدها بست دقائق، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي نفذها التونسي علي معلول في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، ليخرج الأهلي فائزًا بالثلاث نقاط.

* الانتصار الأول للإسماعيلي

وفي وقت سابق حقق الإسماعيلي انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه مصر للمقاصة 1-صفر.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز 14.

وتقدم الإسماعيلي بهدف لمدافعه الغاني ريتشارد بافور بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما استقبل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها طارق طه وحولها اللاعب الغاني برأسه في شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

وتدخل المخضرم عصام الحضري حارس الاسماعيلي في الدقيقة 20 ليقطع كرة خطيرة من أمام باولين فوافي مهاجم المقاصة الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

ورفض حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي مضاعفة النتيجة في الدقيقة 38 عندما تلقى تمريرة عرضية متقنة من محمد صادق سددها برأسه في يد عبد المنعم.

وتباطأ عبد ربه في استغلال هجمة سريعة وهو منفرد بحارس المقاصة مع الدقيقة 52 ليهدر فرصة تعزيز النتيجة.

وفي مباراة أخرى منحت ثنائية متأخرة للبديل النيجيري أونورودي عودة وزميله محمد زكريا (شيكا) فوزًا ثمينًا لإنبي 2-1 على مستضيفه المقاولون العرب.

وحقق إنبي فوزه الثاني في أربع مباريات ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم للمركز السادس، فيما تجمد رصيد المقاولون عند أربع نقاط في المركز العاشر.

ومنح طاهر محمد طاهر مهاجم” المقاولون” التقدم لفريقه في الدقيقة 52 عندما تلقى تمريرة عرضية من المخضرم أحمد علي، انفرد على إثرها بعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي ليسدد الكرة أرضية منخفضة من مدى قريب في الشباك.

وخاض أصحاب الأرض آخر ربع ساعة من المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول طاهر على الإنذار الثاني بعدما كان قد حصل على الأول لخلعه قميصه احتفالًا بهدفه.

وأدرك عودة التعادل لإنبي قبل النهاية بأربع دقائق عندما تلقى تمريرة عرضية متقنة من شيكا ليراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

واستغل شيكا خطأ دفاعيًا من لاعبي “المقاولون العرب” ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى ويسدد في العارضة قبل أن تسقط الكرة داخل المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.