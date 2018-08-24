أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود.. المارد الأحمر يتقدم بهدفين (فيديو)

أحرز صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي هدفًا لصالح فريقه في شباك حرس الحدود، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

واستغل صلاح محسن خطأ دفاعيًا للاعبي الحرس، وخطف الكرة ، وسدد “لوب” من فوق حارس الفريق العسكري، ليتقدم للفارس الأحمر في الدقيقة 63.

وعزز علي معلول تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ويسعى الأهلي حامل اللقب لترسيخ أقدامه على قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويتقاسم الأهلي، والزمالك، وسموحة، وبيراميدز، والإنتاج الحربي، صدارة المسابقة، برصيد سبع نقاط لكل منهم.