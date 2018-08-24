بيان أسكتلندي يشعل أزمة سليماني كوليبالي مع النادي الأهلي المصري (صورة)

اشتعلت أزمة هروب اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي عن النادي الأهلي المصري وتوقيعه لمدة موسم لصالح نادي بارتيك ثيسل الأسكتلندي.

وطلب النادي الأسكتلندي الحصول على البطاقة الدولية للاعب الإيفواري إلا أن الأهلي أكد عدم قانونية الصفقة قبل سداد الغرامة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقدرها 1.4 مليون دولار أمريكي، بسبب عدم التزامه بعقده مع النادي بعد 3 شهور فقط من انضمامه في شهر يناير 2017 وهروبه في إبريل من نفس العام.

وقال النادي الأسكتلندي في بيانه الجمعة إنه لم يكن هناك أي نوع من السذاجة في الحصول على توقيع اللاعب رغم أزمته مع الأهلي المصري موضحًا أن النادي على دراية كاملة بالأزمة ويتابعها عبر الاتحادين المصري والأسكتلندي.

ونفى النادي الأسكتلندي تحمّله أي نفقات في هذه الأزمة كما تمنى انتهاءها سريعًا ليلحق اللاعب بمباريات الفريق.