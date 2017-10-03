سليماني كوليبالي للنادي الأهلي المصري: كفاية كذب وشكرًا

وجه الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي المصري الهارب، اتهامًا جديدًا لمسؤولي النادي الأحمر بعد التصريحات التي خرجت منهم لتؤكد أن اللاعب طلب العودة لصفوف الفريق مرة أخرى.

ونفى كوليبالي مزاعم مسؤولي الأهلي بشأن طلبه العودة إلى صفوف الفريق وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم أطلب العودة للأهلي وأنتظر مثل الأهلي قرار فيفا وكفاية كذب وشكرًا”.

وكان عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، كشف آخر التطورات الخاصة بقضية الإيفواري سليماني كوليبالي مؤكدًا: “نحن في مرحلة التقاضي مع كوليبالي في فيفا، وقدمنا كافة المستندات الخاصة بقضية اللاعب من البداية وموقف الأهلي سليم وقانوني 100%، والدليل أن اللاعب لم ينضم لأي نادٍ حتى الآن”.

وأضاف: “اللاعب عرض علينا منذ فترة العودة للأهلي، لكن مجلس الإدارة رفض بشكل قاطع وأكد أن الهارب ليس له مكان داخل النادي”.