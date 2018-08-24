لماذا اعتذر مؤلف فيلم “البدلة” لجمهور نادي الزمالك؟ (صورة)

قدّم السيناريست أيمن بهجت قمر مؤلف فيلم “البدلة” اعتذارًا لجماهير نادي الزمالك المصري، بسبب أحد المشاهد في العمل الذي يشارك في موسم عيد الأضحى المبارك الحالي.

وقال قمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏كل التقدير لنادي الزمالك وإدارته وجمهوره العظيم على رأسنا من فوق”.

وأضاف: “الموقف الكوميدي الموجود في فيلم البدلة مبني على السخرية من حكم ضعيف الشخصية، وده ملحوظ جدًا في المشهد، لأنه غيّر قراراته من غير ما حد يطلب منه حاجة، ولم نسئ لسمعة النادي في شيء”.

وتابع: “بعتذر لو حصل سوء فهم، أنا أكتر حد يحترم الناس وجماهير نادي الزمالك وتاريخه العظيم”.

“البدلة” بطولة الفنان المصري تامر حسني والكوميديان أكرم حسني وأمينة خليل ومحمد ثروت وهو من إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور.

يذكر أن الفيلم ينافس بشراسة حتى الآن على الأعلى إيرادات بموسم عيد الأضحى، مع فيلم “الديزل” لمحمد رمضان.

