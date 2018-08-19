حمدي النقاز يرفض عرض الترجي.. ويرحل عن نادي الزمالك في يناير

تلقى حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الزمالك المصري ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، عرضًا للانتقال لصفوف الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “مسؤولو الترجي تواصلوا مع حمدي النقاز؛ لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق، في يناير المقبل؛ استغلالًا لغضب اللاعب من استبعاده من تشكيل الزمالك الأساسي خلال الفترة الحالية”.

وأضاف المصدر: “النقاز دخل في أزمة مع كريستيان غروس المدير الفني للزمالك؛ بسبب استبعاده من تشكيل النادي الأساسي، والاعتماد على حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، ويفضل اللاعب الرحيل في يناير؛ حتى لا يفقد مكانه في تشكيل منتخب تونس”.

وتابع: “النقاز رفض عرض الترجي، وأكد أنه لو عاد للدوري التونسي، سينضم لصفوف ناديه السابق النجم الساحلي، وأنه يفضل استكمال مشواره الاحترافي”.

وأردف المصدر: “النقاز يبحث عن عرض في الخليج، سواء في السعودية أو الإمارات للرحيل عن الزمالك في يناير، في ظل عدم اقتناع المدير الفني للقلعة الحمراء، بإمكانياته، خاصة في الشق الدفاعي”.

وكان حمدي النقاز قد أكد في تصريحات سابقة، أن استبعاده من تشكيل الزمالك لأسباب فنية، وأنه لا يعاني من إي إصابة.

ورحب نادي الزمالك برحيل حمدي النقاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة إصراره على عدم الاستمرار مع الفريق، ولكن لن يقبل النادي عرضًا بأقل من 3 ملايين دولار، خاصة أنه لاعب دولي في منتخب تونس.