موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيسعى الأهلي حامل اللقب لترسيخ أقدامه على قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما يلتقي، غدًا الجمعة، مضيفه حرس الحدود في افتتاح الجولة الرابعة، فيما يأمل الإسماعيلي تعويض النقاط التي فقدها عندما يستضيف مصر للمقاصة.

ويتقاسم الأهلي والزمالك وسموحة وبيراميدز والإنتاج الحربي صدارة المسابقة، برصيد سبع نقاط لكل منهم.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون طوى صفحة لقاء دجلة للاستعداد لمباراة حرس الحدود العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت: “نعمل على تطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين بشكل مناسب، في ظل قيد 25 لاعبًا بقائمة الفريق، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب.

“المشاركة في أربع بطولات قوية للغاية بهذه القائمة يضاعف من الجهد المبذول خلال تدريبات الاستشفاء. نسعى لتجربة أكثر من لاعب في أكثر من مركز”.

وسيغيب عن مباراة الحدود الحارس الدولي محمد الشناوي ولاعب الوسط ميدو جابر؛ بعد أن اشتكيا من آلام في العضلات أثناء مباراة وادي دجلة التي انتهت بفوز الأهلي 1-صفر.

وأكد التقرير الطبي الذي أعده خالد محمود طبيب الأهلي، أن الشناوي أصيب بشد في العضلات سيمنعه من خوض مباراة الحدود، ليحل بدلًا منه شريف إكرامي.

وأكد يوسف أنه يتم تجهيز مؤمن زكريا للمشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أنه لا علاقة لغيابه بمسألة تجديد عقده.

في المقابل، قال عماد سليمان مدرب حرس الحدود، إن ثقته كبيرة في مجموعة اللاعبين التي ستخوض لقاء الأهلي.

وأضاف سليمان لرويترز: “لدى اللاعبين الخبرة الكافية للتعامل مع مباراة الأهلي، ونثق في تقديمهم لعرض جيد”.

وتابع: “لن نلجأ إلى الدفاع للسعي في الحصول على نقطة كما تفعل الفرق الصغيرة، ولكننا سنكون ندًا للأهلي”.

ويأمل الجهاز الفني لحرس الحدود في تعافي الثنائي أحمد عبدالظاهر ومحمد طارق أبو العز من الإصابة، واللحاق بالمباراة، فيما تأكد غياب عمر سعد وعبدالله جمعة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتنقل على قنوات نايل سبورت وأون سبورت وبيراميدز.

*أول انتصار

ويأمل الجزائري خير الدين مضوي مدرب الإسماعيلي في تحقيق أول فوز في المسابقة، عندما يستضيف مصر للمقاصة، غدًا، على استاد الإسماعيلية.

ولا يملك الإسماعيلي سوى نقطتين فقط، ويحتل المركز 14 بعد الخسارة أمام الاتحاد والتعادل في مباراتي الأهلي وبتروجيت.

ورفض إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي مطالب الجماهير بإقالة مضوي بسبب سوء النتائج، وقرر منحه فرصة أطول؛ إيمانًا بقدرته على تحقيق نتائج إيجابية، خاصة وأنه يأتي ضمن أفضل المدربين في إفريقيا.

وقال عثمان: “لن نطيح بالجزائري مضوي؛ لأنه في مرحلة بناء فريق جديد ومازال يتعرف على طبيعة المنافسة مع الفرق الأخرى، وهذا يتطلب وقتًا للتأقلم”.

كما يلتقي، غدًا، المقاولون مع ضيفه إنبي على استاد الجبل الأخضر، حيث يملك المقاولون أربع نقاط، فيما يبلغ رصيد إنبي ثلاث نقاط.

وتقام بعد غد السبت، مباراة واحدة، حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري.

وحرص حسام حسن مدرب المصري على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بتحقيق الفوز.

وأضاف: “لا بديل عن الفوز بالنقاط الثلاث، مع ضرورة تقديم عرض قوي ومصالحة جماهير بورسعيد”؛ بعد تحقيق الفريق لانتصار واحد في ثلاث مباريات في الموسم الجديد.

ويملك المصري أربع نقاط، وهو نفس رصيد الاتحاد.

وتقام، يوم الأحد، ثلاث مباريات، حيث يلتقي سموحة مع طلائع الجيش، وبيراميدز مع الداخلية، والإنتاج الحربي مع الجونة.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة، يوم الإثنين المقبل، بلقاء الزمالك مع النجوم.

ويعول السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك على جاهزية لاعبيه، بعد تجربة مجموعة كبيرة منهم في لقاء ودي أمام بتروجيت، قبل يومين، والذي فاز فيه الزمالك.

وقال جروس، إنه سيمنح الفرصة للثنائي أيمن حفني ومصطفى فتحي؛ بعد تعافيهما من الإصابة.

وأضاف: “أنا مدرب محترف وكل ما يشغلني هو ما يقدمه أي لاعب في الملعب. جئت إلى مصر من أجل تحقيق البطولات، وبالتالي فإن مصلحة الفريق أهم من أي شيء”.