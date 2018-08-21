النادي الأهلي يصعق وادي دجلة في الدقائق الأخيرة ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

خطف النادي الأهلي فوزًا صعبًا من وادي دجلة، بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز صلاح محسن هدف النادي الأهلي الوحيد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بعد مسلسل من الفرص الضائعة.

وحول علي معلول ظهير الأهلي كرة عرضية سددها صلاح محسن مرتين في شباك محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.

80’| جووووووووووووووووووووووول صلاح محسن يسجل أول أهدافه مع النادي الأهلي هذا الموسم في شباك وادي دجلة pic.twitter.com/O4c2DzPfdH — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

المباراة كانت سجالًا بين الفريقين، حيث تسيد فريق وادي دجلة الشوط الأول بالكامل على مستوى الأداء والتحركات في الملعب، ولكن لم يترجم سيطرته إلى أهداف.

وتماسك الأهلي وظهر بشكل جيد في الشوط الثاني، وتبارى لاعبو الفريقين في إضاعة الفرص السهلة، حتى نجح صلاح محسن في هز شباك وادي دجلة في الدقيقة 80 قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، متساويًا مع غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يقع الأهلي في المركز الثاني خلف الأبيض بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة من 3 مباريات خاضها.