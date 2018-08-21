هدف مباراة الأهلي ووادي دجلة.. صلاح محسن يتقدم للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم صلاح محسن لصالح النادي الأهلي بهدف في مرمى وادي دجلة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وحول علي معلول ظهير الأهلي كرة عرضية سددها صلاح محسن مرتين في شباك محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.

80’| جووووووووووووووووووووووول صلاح محسن يسجل أول أهدافه مع النادي الأهلي هذا الموسم في شباك وادي دجلة pic.twitter.com/O4c2DzPfdH — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

ويستضيف ملعب “السلام” الذي يحتضن مباريات الفريق الأحمر، مباراة الأهلي ووادي دجلة.

وحصد الأهلي 4 نقاط من مباراتين فقط، بينما حصد وادي دجلة نقطة واحدة من 3 مباريات خاضها.