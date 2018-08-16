هدف مباراة الزمالك والمقاصة.. كابونغو كاسونغو يتقدم مبكرًا للأبيض (فيديو)

سجل المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو الهدف الأول لناديه الزمالك، في مباراته أمام المقاصة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري على استاد الجيش في السويس.

وجاء هدف كابونغو كاسونغو في الدقيقة السادسة من المباراة بمساعدة زميله إبراهيم حسن.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تعادل سلبيًا مع بتروجيت في الجولة الأولى ثم تغلب 5/1 على الاتحاد السكندري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس على لائحة الترتيب.