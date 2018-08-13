رسميًا.. شيكابالا إلى الدوري اليوناني

انتقل محمود عبدالرازق “شيكابالا”، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، إلى الدوري اليوناني رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موافقة اللاعب على الانتقال لنادي أبولون سميرني اليوناني.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك إجراءات رحيل محمود عبدالرازق “شيكابالا” إلى أبولون سميرني اليوناني، لمدة موسم بنظام الإعارة، ووقع المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، على عقد ثلاثي مع شيكابالا والفريق اليوناني.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، أن شيكابالا سيوقع على تمديد عقده مع النادي على بياض، ليعود إلى الفريق بعد انتهاء إعارته.

وانضم اللاعب إلى الفريق اليوناني، مجانًا، على أن يحصل الزمالك على 100 ألف دولار، في حالة الحصول على بطولة الدوري، و30 ألفًا في حالة الحصول على الكأس.

ولعب شيكابالا موسم 2005/2006 في صفوف باوك اليوناني وشارك في 23 مباراة وسجل 5 أهداف، وارتدى شيكابالا قميص الرائد السعودي الموسم الماضي، وانضم لمنتخب مصر وكان ضمن قائمة الفراعنة في كأس العالم 2018.