شيكابالا يوقع لنادي أبولون سميرني اليوناني

وقّع محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد نادي الزمالك المصري، على عقود إعارته لنادي أبولون سميرني اليوناني، بشكل رسمي للانضمام للفريق الكروي خلال المرحلة المقبلة.

وتواصل شيكابالا، مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، وأخبره بموافقته على الانضمام للفريق اليوناني وطلب منه توقيع مسؤول من الزمالك على العقد الثلاثي، وذلك بعد توقيع اللاعب وتوقيع النادي اليوناني.

وكان نادي الزمالك قد وضع شيكابالا على قائمة الانتظار خلال الموسم الكروي الحالي.

وكان نادي أبولون سميرني قد طلب استعارة شيكابالا لمدة موسم مجانًا، مع تضمن العرض ميزة حصول الزمالك على 100 ألف يورو حال التتويج بالدوري اليوناني، أو 30 ألف يورو في حالة الفوز بالكأس.

يذكر أن شيكابالا تلقى عرضين من الفتح والحزم السعوديين، ولكن اللاعب حسم أمره بالرحيل إلى اليونان.