هاني رمزي يكشف دوره مع خافيير أجيري مدرب منتخب مصر

يحاول هاني رمزي مساعد مدرب منتخب مصر، تجهيز ملف كامل عن اللاعبين المرشحين للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني؛ لتسهيل مهمة المكسيكي خافيير أجيري في الاختيار.

وأعلن الاتحاد المصري، أمس الأربعاء، تعيين رمزي، مدافع مصر السابق، مساعدًا لأجيري الذي وقع على عقد تدريب مصر، وسافر للتجهيز لبدء العمل في منصبه الجديد.

وقال رمزي في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس: “دوري في المنتخب توصيل كل كبيرة وصغيرة عن كل اللاعبين للمدرب الجديد خافيير أجيري”.

وأضاف، أن منتخب مصر سيقيم معسكرًا قبل مواجهة النيجر، في الثامن من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019. وخسرت مصر الجولة الافتتاحية أمام تونس.

وقال رمزي: “أجهز ملفًا لجميع لاعبي المنتخب الوطني بكأس العالم في روسيا، بالإضافة إلى متابعة مباريات الدوري الممتاز”.

وأضاف، أن أجيري سيجتمع مع الجهاز الفني لأول مرة، يوم الجمعة.

وتأهلت مصر إلى كأس العالم في روسيا لأول مرة منذ 1990 تحت قيادة هيكتور كوبر، لكنها خرجت مبكرًا بعد الخسارة في مبارياتها الثلاث، بعد أداء متواضع، ليرحل المدرب الأرجنتيني المخضرم.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا)، اليوم الخميس، التصنيف الجديد بعد كأس العالم، وكانت مصر صاحبة أكبر تراجع بين كل الدول، حيث أصبحت في المركز 65، بينما كانت في التصنيف السابق بالمركز 45.