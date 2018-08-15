هاني رمزي مدربًا عامًا لمنتخب مصر.. وأحمد ناجي للحراس

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة تعيين هاني رمزي مدربًا عامًا بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، وأحمد ناجي كمدرب لحراس المرمي، تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجييري.

وأعلن سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين هاني رمزي مدربًا مساعدًا للمنتخب المصري في جهاز خافيير أجيري، بعد أن تفوق على نظيره ضياء السيد، عقب منافسة قوية بينهما للظفر بهذا المنصب.

وقال زاهر: إن اختيار رمزي جاء بسبب خبرته التدريبية الكبيرة بعد توليه مهمة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب المحليين، إلى جانب عدد من الأندية بالدوري، مثل إنبي والاتحاد السكندري فضلًا عن إتقانه لأكثر من لغة وخبرته في التعامل مع المدربين الأجانب بعد رحلة الاحتراف الطويلة في ألمانيا.

وأضاف أن سبب استبعاد ضياء السيد، نجم الأهلي والمدرب العام السابق لمنتخب مصر تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي، يعود لاعتراض عصام عبدالفتاح وخالد لطيف وأحمد مجاهد أعضاء المجلس على تواجد ضياء السيد، بعدما هاجمهم عقب رحيله عن المنتخب وقت تواجدهم في عضوية اتحاد الكرة بالمجلس السابق برئاسة جمال علام، وانتقاده لهم في وسائل الإعلام عقب إقالتهم بعد الهزيمة أمام غانا 1 / 6 والفشل في تعديل النتيجة في مباراة الإياب باللقاء الذي انتهى بفوز مصر 2 / 1 وعدم التأهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وتابع زاهر أنه تم تعيين أحمد ناجي مدربًا للحراس، وتأجيل اختيار الجهازين الطبي والإداري لمنتخب مصر في جهاز خافيير أجيري، على أن يتم استكمال تشكيل الجهاز خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، عبّر هاني رمزي عن سعادته بعد تعيينه لمساعدة المكسيكي أجيري، المدير الفني الجديد للفراعنة، مؤكدًا أنه يتطلع لخدمة بلده من جديد بعد قيادته للمنتخب الأولمبي في وقت سابق.

وأضاف رمزي في تصريحات صحفية: “أتابع مباريات الدوري بشكل مستمر وكذلك أشاهد معظم مباريات اللاعبين المحترفين، نرغب في توسيع دائرة الاختيارات للتغلب على المشاكل التي يواجهها المنتخب في عدد من المراكز، منها المساك والظهير الأيسر والمهاجم الصريح، ولخلق حالة من التوازن بين الأداء الجيد وتحقيق الفوز والبطولات”.