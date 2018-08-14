أهداف مباراة بيراميدز وطلائع الجيش.. ريبامار يسجل ثنائية لنادي الأهرام.. وصلاح يقلص الفارق (فيديو)

سجل لوكاس ريبامار أول هداف لنادي بيراميدز في شباك طلائع الجيش، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام.

وجاء الهدف في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني بعد كرة عرضية قابلها اللاعب في شباك الفريق العسكري.

ومع الدقيقة 69 تعادل عاصم صلاح لفريق الطلائع من ضربة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 74 سجل لوكاس ريبامار ثاني أهداف بيراميدز في اللقاء ليتقدم فريقه مجددا.

ويأمل الطلائع بتحقيق انتصاره الأول في المسابقة بعد التعادل السلبي مع نجوم “أف سي” ثم الخسارة من إنبي 3/0 .

ويسعى محمد حلمي المدير الفني للطلائع إلى غلق وسط الملعب أمام الرباعي البرازيلي بين صفوف بيراميدز، والحد من انطلاقات عمر جابر، وأحمد توفيق، من الجانبين.

فيما يبحث المدرب البرازيلي “ألبرتو فايلنتم” عن تحقيق فوز مهم، لاسيما بعد الأداء المتراجع الذي ظهر عليه الفريق خلال مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي التي انتهت 1/1 .