تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تفاوض بيراميدز مع مؤمن زكريا وناصر ماهر.. ورونالدينيو يظهر محللا بقناة النادي (فيديو)

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، حقيقة الأنباء التي تردَّدت عن الدخول في مفاوضات مع ناصر ماهر ومؤمن زكريا لاعبي الأهلي المصري.

وقال تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “غير صحيح، تفاوض بيراميدز مع لاعبين من النادي الأهلي، وأي لاعب نريده سيتم التفاوض مع مجلس إدارة ناديه مباشرة”.

وأضاف: “هذا يشمل حتى انتقال أي لاعب للدوري السعودي، وأي لاعب يستخدم اسم بيراميدز للضغط على فريقه لا مكان له عندنا، السماسرة يعرضون، لكن نحن نأتي البيوت من أبوابها!”.

وتابع تركي: “عرض علينا لاعبان من نادٍ شقيق، أحدهما في الشتاء بشكل مباشر، والآخر عن طريق “الكوبري” بفريق أوروبي، وتم رفض الفكرة تمامصا، إذا لم نقدّم ما يَدعم نادي القرن فلن نكون سبب في أي هزة فيه، هذا فخر الكرة العربية والأفريقية”.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية في مصر كانت أكدت حصول نادي الأهرام على توقيع ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وناصر ماهر.

إلى ذلك، أعلنت قناة نادي بيراميدز تواجد النجم العالمي رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني سابقًا وروبي كين نجم توتنهام وليفربول الإنجليزيين سابقًا عبر شاشتها لتحليل مباراة طلائع الجيش وبيراميدز اليوم في الدوري المصري.

ونشرت القناة فيديو لرونالدينيو وهو يعلن حضوره إلى مصر لتحليل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

وقالت القناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “استديو تحليلي ناري لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش يقدمه القدير كابتن مدحت شلبي ومعه كتيبة التحليل الفني العالمي ميدو وكابتن رضا عبد العال والأسطورة رونالدينهو وروبي كين وتعليق المبدع دائماً: فهد العتيبي”.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.