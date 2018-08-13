النجمة اللبناني يفرض التعادل على النادي الأهلي المصري في البطولة العربية

فرض النجمة اللبناني التعادل السلبي على منافسه النادي الأهلي المصري، في المباراة التي جمعتهما على إستاد برج العرب، لحساب ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

وفشل لاعبو الأهلي في تحويل الفرص التي أُتيحت لهم إلى أهداف، كما لم ينجح لاعبو النجم في زيارة الشباك، ليكون التعادل السلبي الثاني في دور الـ32 من البطولة بعد تعادل الزمالك مع القادسية الكويتي.

ويلتقي الفريقان مجددًا يوم 27 من الشهر المقبل على ملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت في مباراة الإياب.

وافتُتحت مباريات اليوم بفوز النصر السعودي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 2/1.