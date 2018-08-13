النادي الأهلي المصري يصدر بيانًا رسميًا عن لجنة التفتيش على تبرعات تركي آل الشيخ

أصدر النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا وجّه فيه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي؛ بسبب اللجنة التي شكلها لبحث التبرعات التي قدمها تركي آل الشيخ للنادي خلال الفترة الماضية.

ونص البيان على “توجه النادي الأهلي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لاستجابته لطلب مجلس إدارة النادي بتشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 578 لسنة 2018 لفحص كافة المستندات الخاصة بالمبالغ التي تلقاها النادي الأهلي”.

وأكد البيان على “ما أعلنته إدارة النادي في السابق بأن جميع هذه المبالغ دخلت حسابات الأهلي بقرارات رسمية ومستندات موثقة، وقد حضرت اللجنة المشار إليها إلى مقر النادي بالجزيرة يوم 18 يوليو الماضي بالاشتراك مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وقامت بفحص كافة الأوراق الخاصة للمبالغ المشار إليها والتي تضمنت الملف المالي لمباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الودية التي أقيمت على ملعب برج العرب، والملف المالي لمباراة الأهلي الودية مع الشباب السعودي التي أقيمت في الرياض، والملف المالي لإعارة 6 لاعبين من الأهلي للدوري السعودي، والملف المالي للهدية المقدمة نقدًا مباشرة للاعبين والجهاز الفني لفريق الكرة بعيدًا عن إدارة النادي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري”.

كما اطلعت اللجنة على “الملف المالي الخاص بمكافآت العاملين، والملف المالي للتبرعات النقدية التي دخلت حسابات الأهلي والتي من بينها قيمة شراء اللاعب صلاح محسن من إنبي، وتسلمت اللجنة قبل مغادرتها النادي في ذات اليوم نسخة كاملة من كافة المستندات بعد مراجعتها ماليًا وإداريًا بما يتفق مع اللوائح والقوانين، ومطابقتها للحسابات البنكية للنادي”، وفق البيان.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي إن إدارة الأهلي تسلمت خطابًا من وزارة الشباب والرياضة يفيد بأن اللجنة المشكلة من الوزارة انتهت من أعمالها تمامًا بعدما قامت بالفحص الشامل لكافة المستندات الخاصة بكل التبرعات في السياق القانوني الصحيح، ودونت في النهاية ملاحظتين فقط على كافة الملفات.

وتابع أن الملاحظة الأولى هي “أن المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبون بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري ودون تسليمه لإدارة النادي كان يستوجب إيداعه في حسابات النادي أولًا، ثم تتم عملية الصرف واتخاذ الإجراءات وخصم الضرائب بدلًا من توزيع هذا التبرع بشكل مباشر استنادًا إلى أنه إهداء شخصي للفريق وجهازه”.

وأردف أن “الملاحظة الثانية تلخصت في عدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى إخطار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة التي حوت القرارات الخاصة بهذه المبالغ للموافقة عليها وبصفة المتبرعين”

وأكد مرجان على أن إدارة الأهلي ستقوم خلال الساعات القادمة بالرد على هاتين الملاحظتين في خطاب إلى وزارة الرياضة، بما يتفق مع اللوائح المنظمة للعمل في الهيئات الرياضية.