القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة اللبناني في البطولة العربية والمعلق

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره النجمة اللبناني، في إطار ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، مساء اليوم الاثنين.

وتقام المباراة على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يتم بث اللقاء على قناة “أبوظبي الرياضية 1″، ويعلق عليه عصام عبده، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة المرتقبة.

ويسعى الأهلي لتجنب سيناريو الموسم الماضي، الخسارة في افتتاحية البطولة أمام الفيصلي الأردني، قبل الخسارة منه مجددًا في نصف النهائي.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العرب للأندية الأبطال بمسماها الجديد، إذ تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب على مدار الموسم بالكامل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “كميل شمعون” في لبنان يوم الـ 27 من سبتمبر المقبل.

ولم يسبق للأهلي -مطلقًا- مواجهة منافس لبناني على مدار مشواره ببطولات الأندية العربية.