موعد مباراة النادي الأهلي ضد النجمة اللبناني اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

يخوض النادي الأهلي المصري مواجهة قوية، مساء اليوم الاثنين، في البطولة العربية، ضد النجمة اللبناني باستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 للمسابقة.

ويتطلع بطل مصر في مباراة الليلة لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة، على ملعب “كميل شمعون” في لبنان وذلك يوم الـ 27 من سبتمبر 2018 المقبل.

ويعوّل الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون على خبرات لاعبيه وإمكانياتهم الفنية العالية لتحقيق فوز مُريح أمام بطل لبنان.

في المقابل، يدخل فريق النجمة المباراة متسلحًا بالنتائج الجيدة التى حققها في التصفيات التمهيدية التى أُقيمت في السعودية، حيث تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أندية الفيصلي السعودي والأفريقي التونسي والوئام الموريتاني.

وتُعد مواجهة الليلة هي الأولى بين الأهلي والنجمة اللبناني تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم، فلم يسبق أن التقى الأهلي بأي من الفرق اللبنانية، ويغيب عن بطل لبنان في مواجهة الليلة نجم الفريق حسين معتوق.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت لبنان والسعودية، وتبث على قنوات “أبو ظبي الرياضية 1” غير المشفرة، ويعلق عليها عصام عبده.