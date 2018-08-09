النادي الأهلي المصري يعلن قائمة البطولة العربية ويترك مقعدين لانتقالات يناير

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن قائمة اللاعبين الذين تم قيدهم في البطولة العربية، والتي تم إرسالها إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، قبل غلق باب القيد.

وضمت القائمة ٢٨ لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي.

الدفاع: صبري رحيل، وعلي معلول، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وسعد سمير، ومحمد نجيب، ومحمد هاني، وأحمد فتحي.

الوسط: كريم نيدفيد، وأكرم توفيق، وهشام محمد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد شريف، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، وأحمد حمدي، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وأحمد الشيخ، وإسلام محارب.

الهجوم: صلاح محسن، ومروان محسن، ووليد أزارو.

وقرر كارتيرون تأجيل قيد اثنين من اللاعبين إلى يناير المقبل، حيث يتم فتح باب القيد بالاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لمنح فرصة لأي تعاقدات جديدة، قد تتم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لإلحاقها بقائمة الفريق في البطولة العربية.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره النجم اللبناني، يوم 13 أغسطس الجاري، في دور الـ32، لبطولة دوري أبطال العرب