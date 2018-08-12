أهداف مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي.. محمد الشامي وكريستوفر يتقدمان للدراويش (فيديو)

أهداف مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي.. محمد الشامي وكريستوفر يتقدمان للدراويش (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم محمد الشامي لاعب فريق الإسماعيلي المصري، بهدف لصالح فريقه في مباراته أمام الكويت الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وتسلم الشامي بينية سحرية من حسني عبدربه قائد الدراويش، ووضع الشامي الكرة من فوق حارس الكويت.

وعزز كريستوفر تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة 53.

وتعد تلك المواجهة رقم 8 في تاريخ لقاءات الإسماعيلي مع أندية الكويت، حيث سبق للدراويش لعب 7 مباريات ودية مع الأندية الكويتية فاز في 4 وخسر 3، ولم تتحقق نتيجة التعادل مطلقًا، بينما تعد مباراة الليلة هي اللقاء الرسمي الأول بين الناديين.

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