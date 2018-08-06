الإسماعيلي يتعثر مجددًا بتعادله مع بتروجيت في الدوري المصري

سقط الإسماعيلي في فخ التعادل للمرة الثانية، بعدما تعادل سلبيًا مع ضيفه بتروجيت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأضاع لاعبو الإسماعيلي العديد من الفرص، في حين تألق الدفاع والحارس عصام الحضري في إنقاذ أكثر من فرصة محققة، ليحقق الإسماعيلي النقطة الثانية بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الأهلي.

وفي مباراة أخرى تغلب الداخلية 2/1 على منافسه حرس الحدود.

وسجل حسام باولو هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليقلب الداخلية تأخره بهدف إلى فوز2/1.

ووضع مصطفى جمال حرس الحدود في المقدمة بعد ربع ساعة من ركلة جزاء، لكن الداخلية أدرك التعادل بهدف عكسي أحرزه عبدالله جمعة عوض في الدقيقة 81.

وطرد حكم المباراة اللاعب أحمد فتحي حمزة لاعب حرس الحدود قبل دقيقتين من النهاية؛ لحصوله على الإنذار الثاني.

ويلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي، الثلاثاء، في حين يلتقي بيراميدز منافسه الإنتاج الحربي، الأربعاء.