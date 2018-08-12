موعد مباراة الأهلي والنجمة في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يواجه النجمة اللبناني بعض المشاكل قبل خوض تحدٍ صعب أمام مضيفه الأهلي المصري في ذهاب دور الـ32 بكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، غدًا الاثنين، أبرزها غياب مهاجمه الدولي حسن معتوق للإيقاف.

ويخشى النجمة غياب الانسجام في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد الصربي بوريس بونياك الذي تولى المهمة خلفًا للتونسي طارق جرايا رغم أنه قاد وصيف بطل لبنان لثلاثة انتصارات متتالية بتصفيات البطولة العربية أمام الوئام الموريتاني و الفيصلي السعودي والأفريقي التونسي.

وقال بونياك في تصريحات صحافية “ستكون مواجهة الأهلي صعبة نظرًا لفارق الإمكانات المالية والفنية الكبيرة ولغياب معتوق (الذي تعرض للطرد أمام الأفريقي)”.

لكن النجمة يعوّل على لاعبي الوسط نادر مطر وحسن العنان وعلي بزي لإرسال تمريرات دقيقة إلى المهاجمين حسن المحمد ومحمود سبليني على أمل تحقيق نتيجة إيجابية في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

كما عزز النجمة صفوفه مؤخرًا بضم لاعب الوسط السنغالي ادريسا نيانج والمدافع السوري أحمد ديب.

وقال أسعد الصقال رئيس النجمة للصحافيين “إنها مباراة قمة، والنادي الأهلي معروف بمستواه القوي، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في بيروت الشهر المقبل”.

وأضاف “لدينا معلومات جيدة عن الأهلي، وتابع مدربنا مباراته الأخيرة أمام المصري (البورسعيدي) في الدوري المحلي” وفاز فيها الأهلي 2-صفر.

ويحصل الفائز بلقب كأس العرب على ستة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، فيما ينال صاحبا المركزين الثالث والرابع نصف مليون دولار.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل على قنوات أبوظبي الرياضية HD1.

قائمة الأهلي

إلى ذلك، قام باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي، باستبعاد بعض نجوم الصف الأول في الفريق من قائمة القلعة الحمراء.

حيث استبعد كلا من علي معلول وساليف كوليبالي ووليد أزارو من القائمة، خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابة، خاصة أن الفريق مقبل على لقاء حاسم أمام الترجي التونسي يوم الجمعة القادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء النجمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوى وعلي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبري رحيل وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمدي وميدو جابر ومحمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق

خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن

على جانب أخر، سيطرت حالة من الغضب الشديد على صبري رحيل، ظهير أيسر الفريق، بسبب التجاهل الشديد من جانب الجهاز الفنى من بداية الموسم، وعدم مشاركته في أي مباراة رسمية حتى الآن، رغم التأكيدات على أنه سيكون أحد الخيارات المهمة للجهاز الفني قبل انطلاق الموسم.

وينتظر رحيل وعود الجهاز الفني بالدفع به في مباريات البطولة العربية ومباريات الدوري المقبلة، ومنحه الفرصة كاملة.