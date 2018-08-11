تأجيل مباراة الوداد المغربي وأهلي طرابلس في البطولة العربية لأجل غير مسمى

أسفر الاجتماع بين ممثلي ناديي الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي اليوم السبت، إلى تأجيل مباراة الفريقين في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية إلى موعد غير مسمى.

وتقررت في الاجتماع إحالة مصير المباراة إلى لجنة الانضباط في الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد تمسك كل طرف بخوض اللقاء في الموعد الذي يراه مناسبًا له.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة، أمس الجمعة، غير أن تأخر وصول بعثة الفريق الليبي إلى المغرب، أدى إلى تأجيل المباراة.

وأصر مجلس إدارة الوداد على أن تجرى المباراة، مساء اليوم السبت، بينما طالب مسؤولو الفريق الليبي بأن تقام المواجهة، غدًا الأحد.