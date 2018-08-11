غزل المحلة يقترب من تكرار تجربة نادي الأهرام.. وتداول اسم تركي آل الشيخ مجددًا

بات نادي غزل المحلة الذي يشارك حاليًا في دوري الدرجة الثانية في مصر، قريبًا من أن يدخل تجربة الاستثمار الرياضي، على غرار نادي الأسيوطي سبورت الذي تم بيعه لرجال أعمال عرب بينهم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، وتم تغيير اسمه إلى الأهرام.

وقال مصدر داخل نادي المحلة، إن مجلس الإدارة تلقى عرضًا ضخمًا؛ من أجل بيع النادي بالكامل، سواء منشآت أو فرق رياضية، لأحد المستثمرين العرب، بعد أن أحدثت تجربة الأسيوطي صدى واسعًا في مصر.

وأضاف المصدر لشبكة “إرم نيوز”، أن مجلس الإدارة شكّل على الفور، لجنة تضم عددًا كبيرًا من المسؤولين والإداريين وبعض اللاعبين القدامى، لحصر ممتلكات النادي كاملة وتقديمها في شكل ملف إلى رئيس النادي.

وتابع أن اللجنة حصرت الملاعب الفرعية والرئيسية التابعة لنادي غزل المحلة، سواء في كرة القدم أو اليد أو السلة أو الطائرة، بالإضافة لصالات الألعاب الفردية وملاعب التنس والهوكي والفروسية وحمام السباحة وفندق النادي؛ تمهيدًا لعمل ملف شامل لعرضه على المستثمر العربي.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة قررت التعاقد مع شركة عالمية لتسويق ملف الاستثمار بالنادي، والذي ترغب الإدارة في الانتهاء منه قبل بداية الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، كان قد كتب، صباح اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مفاجأة مهمة خلال أسبوع من الآن”، وتوقع نشطاء أن تكون صفقة شراء نادي غزل المحلة هي مفاجأة تركي.