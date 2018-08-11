ما هي المفاجأة التي يجهّزها تركي آل الشيخ؟ (صورة)

أثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وأحد المستثمرين العرب المالكين لنادي بيراميدز (الأهرام) المصري، الجدل بالحديث عن مفاجأة.

وكتب آل الشيخ في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “مفاجأة مهمة خلال أسبوع من الآن”.

ولم يشر أو يلمح آل الشيخ إلى ماهيّة المفاجأة، وهو ما أثار المزيد من التعليقات بين متابعي صفحته، إذ كتب حساب باسم أحمد المصري: “المفاجأة قناة بيراميدز هتبث مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي”.

واشترى آل الشيخ مع مجموعة من المستثمرين العرب نادي الأسيوطي سبورت، وغيّر اسمه إلى بيراميدز ودعّمه بمجموعة من اللاعبين الكبار، إضافة إلى إنشاء قناة للنادي.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق عن إذاعة مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباريات ودية في أوروبا على قناة بيراميدز.