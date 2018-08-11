ينز ليمان يتوقع تتويج محمد صلاح بجائزة THE BEST

توقع الحارس الألماني السابق ينز ليمان نجاح النجم المصري محمد صلاح في كسر احتكار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للكرة الذهبية وفوزه بها للعام 2018.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن ليمان قوله: “محمد صلاح يمكنه كسر احتكار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للجائزة، إنه يستحق الجائزة ولكن حظوظه كانت ستصبح أكبر لو فاز بلقب دوري الأبطال”.

ويتنافس محمد صلاح مع 9 لاعبين آخرين على الفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (TEE BEST).

وعن مانشستر سيتي، توقع حارس آرسنال السابق فشل بيب غوارديولا في قيادة الفريق للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي؛ لأن البريميرليغ مختلف عن الدوري الألماني

وأضاف ليمان: “هذا لن يحدث في البريميرليغ، هناك فارق كبير في الجودة، تشيلسي لديه إمكانات كبيرة وتعاقد مع مدرب جديد”.

وواصل: “تشيلسي دائمًا ما كان ينجح تحت قيادة رياضية جديدة، أنا أنتظره في السباق على اللقب، وليفربول تمامًا مثل توتنهام عليه الفوز بشيء ما، وكذلك آرسنال لديه مدرب جديد ويجب أن يصبح بطلًا”.

واستبعد ليمان تتويج مانشستر يونايتد باللقب وقال: “مانشستر يونايتد؟ لا ليس مرشحًا للقب، في الموسم الماضي استفاد من أن باقي الفرق لم تلعب جيدًا بشكل دائم، فإذا لم تتعثر الفرق الكبرى ثانية لن يتمكن من الحصول على الوصافة مرة أخرى”.

وعن قدرة ليفربول على تحقيق الألقاب بعد تعاقدات مميزة، قال ليمان: “يورغن كلوب حصد الألقاب في ألمانيا، وبالتالي هو يعرف كيف يفوز، لقد دعّم مركزًا مهمًا جدًا في الفريق بتعاقده مع الحارس أليسون باكير”.

وأردف: “أليسون ليس كذلك، إنه حارس جيد لكن ليس من الطراز العالمي، أو على الأقل لم يقدم دليلًا على ذلك بعد، عمره اليوم 25 عامًا وخاض 100 مباراة احترافية 50 منها بقميص روما، يجب أن نتساءل عن سبب خوضه 50 مباراة فقط خلال 6 سنوات احترافية”.