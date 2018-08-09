عروض جديدة قد تغير وجهة شيكابالا قائد نادي الزمالك من اليونان إلى السعودية

تلقى نادي الزمالك عرضين رسميين من ناديي الحزم والاتفاق السعوديين، للحصول على خدمات محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” أن مجلس الإدارة قام بالاتصال بشيكابالا، وحول له العروض المقدمة من الحزم والاتفاق، خاصة وأن اللاعب قد حسم أمره بالانتقال إلى الدوري اليوناني.

كان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وافق على انتقال “شيكابالا” إلى نادي أبولو اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أوروبا.

ومن المقرر أن يحسم شيكابالا قراره مع بداية الأسبوع المقبل، سواء بالانتقال إلى السعودية أو اليونان، خاصة وأنه موجود بقائمة الانتظار في الفرق.

ونشبت أزمة بين شيكابالا وإدارة الزمالك بسبب تخلفه عن الانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، والذي أقيم في ألمانيا تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، وبناء عليه استبعد الأخير اللاعب من قائمة الموسم.