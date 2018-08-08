كينو يخطف نقطة لنادي بيراميدز من الإنتاج الحربي في الدوري المصري (فيديو)

كينو يخطف نقطة لنادي بيراميدز من الإنتاج الحربي في الدوري المصري (فيديو)

بيراميدز يخسر أول نقطتين في الدوري المصري.

المصدر: فريق التحرير

تعادل الإنتاج الحربي مع مضيفه بيراميدز بهدف لكل منهما، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

أنهى الإنتاج الحربي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه محمد رجب في الدقيقة 43.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لإحراز هدف.

ومع حلول الدقيقة 75 أدرك بيراميدز التعادل عن طريق البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في تسجيل هدف الفوز، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بذلك، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الزمالك والأهلي، وعن بيراميدز الذي جاء خامسًا.

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