هدف مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي.. محمد رجب يتقدم للفريق العسكري (فيديو)

هدف مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي.. محمد رجب يتقدم للفريق العسكري (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

نجح محمد رجب مهاجم نادي الإنتاج الحربي في إحراز الهدف الأول لفريقه بمرمى نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واستغل رجب خطأً دفاعيًا لنادي بيراميدز واستلم الكرة منفردًا بمرمى المهدي سليمان، ووضع الكرة في الشباك.

ويستضيف فريق بيراميدز، عصر اليوم الأربعاء، نظيره الإنتاج الحربي على إستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين، لا سيما أن كلًا منهما حقق الفوز في الجولة الافتتاحية للدوري، إذ فاز بيراميدز على إنبي بهدف دون رد، سجله محمد مجدي قفشة في الوقت القاتل من عمر المباراة.

ويدخل مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي المباراة، وهو صاحب الفوز الأول في المسابقة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ويأمل أن تصنع الوجوه الجديدة في الفريق الفارق أمام بيراميدز.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة