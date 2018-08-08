نادي الزمالك يحسم قضية رحيل أيمن حفني.. ويهدد حميد أحداد بعقوبات مالية 

كشف نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت عن قيام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بتقديم طلب من أجل الاستغناء عن خدمات أيمن حفني، لاعب خط الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت أنباء صحفية قد أكدت أن جروس أعد تقريرًا فنيًا، يطلب فيه رحيل حفني في يناير، بسبب ضعف المستوى الفني والبدني للاعب، الذي لا يؤهله للاستمرار في القلعة البيضاء.

وقال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، لـ”إرم نيوز”: “كل ما تردد عن تقديم جروس تقريرًا فنيًا يطلب فيه الاستغناء عن حفني غير صحيح بالمرة، ومجرد أخبار مغرضة لضرب استقرار الفريق”.

وأضاف يوسف: “كيف يقدم جروس تقريرًا فنيًا يطلب فيه رحيل أيمن حفني، والمدرب لم يخض سوى لقاءين رسميين فقط مع الفريق، وشارك أيمن في لقاء وحيد؟”.

وتابع: “الإعلام المصري يحزن عندما يرى أن هناك استقرارًا في الزمالك، ويبث أخبارًا غير صحيحة لضرب استقرار الفريق من الداخل، خاصة أن الجهاز الفني بدأ في وضع الفريق على الطريق الصحيح، بتحقيق الفوز بخماسية على الاتحاد السكندري”.

وأردف: “أيمن حفني أحد أبرز نجوم الفريق، ولا نية لرحيله سواء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم الحالي، اللاعب سيعتزل في الزمالك”.

من جانب آخر، هدد الجهاز الفني للزمالك، المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق، بتوقيع عقوبات مالية عليه حال وصوله متأخرًا مرة أخرى إلى تدريبات الفريق.

وكان اللاعب قد وصل متأخرًا للملعب الفرعي إلى إستاد القاهرة أمس الثلاثاء، الذي يحتضن مباراة فريقه الودية أمام الداخلية، في إطار الاستعداد لمواجهة القادسية الكويتي بالبطولة العربية.

وبرر أحداد وصوله متأخرًا إلى ملعب المباراة بأن الزحام المروري منعه من الوصول في الميعاد المحدد له، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بسبعة أهداف دون رد.

إلى ذلك أرسل اتحاد الكرة خطابين إلى الجهات الأمنية، من أجل الموافقة على حضور 20 ألف مشجع في مباراتي الأهلي والزمالك في البطولة العربية أمام النجمة اللبناني والقادسية الكويتي على إستاد برج العرب في الإسكندرية.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، لقد تمت مخاطبة الجهات الأمنية من أجل حضور 20 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام النجمة، ومثلهم في مباراة الزمالك أمام القادسية الكويتي، موضحًا أنه مازال ينتظر رد الأمن لحسم العدد النهائي من الجماهير التي تحضر اللقاءين.

كان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد استضاف اجتماعًا موسعًا الإثنين الماضي، حضره رؤساء أندية الدوري الممتاز، وتم الاتفاق على عودة الجماهير إلى ملاعب الدوري العام بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل، على أن يتم السماح بحضور 20 ألف مشجع في المباريات الأفريقية والعربية.