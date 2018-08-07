شكوى جديدة ضد نادي الزمالك المصري في الاتحاد الدولي

دخل نادي الزمالك المصري في أزمة جديدة بعد أن تقدم الغاني بينيامين أشيمبونغ بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد القلعة البيضاء؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

شكوى أشيمبونغ ضد الزمالك تضمنت عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، كما يرغب في الحصول على قيمة عقده في الموسم الجديد؛ بسبب عدم قيده في القائمة الأساسية.

من جانبه، انتقد وائل الخربتاوي وكيل اللاعب تصرف الأخير بشكوى القلعة البيضاء، خاصة أنها لا تستند لأي أساس، لاسيما أنه مرتبط بعقد مع الزمالك ويتواجد في قائمة الانتظار وليس له الحق في المطالبة بمستحقاته عن الموسم الحالي كاملة.

وأكد الخربتاوي لأشيمبونغ أنه لا يزال على ذمة النادي في ظل قيده بقائمة الانتظار في الفترة الحالية، ولا يحق له سوى الحصول على 50% من قيمة عقده حتى يناير، إلا أنه يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

واتخذ مجلس الزمالك قراره مؤخرًا بإحالة اللاعب للتحقيق في ظل عدم مشاركته في التدريبات وانقطاعه عن المران، ومن المقرر أن يمتثل أشيمبونغ للتحقيق أمام الشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء.