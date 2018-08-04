أهداف مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. الفريق الأبيض يتقدم بخماسية.. وخالد قمر يقلص النتيجة (فيديو)

افتح محمود عبدالمنعم “كهربا” أول أهداف نادي الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت.

الزمالك يدخل المباراة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل سلبيًا مع بتروجت في الجولة السابقة.

وفي الدقيقة 11 يسجل يوسف أوباما الهدف الثاني للفريق الأبيض من رأسية رائعة استقبلها من محمود كهربا.

وفي الدقيقة 37 سجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 55 يقلص خالد قمر النتيجة بتسجيل الهدف الأول للاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 64 سجل كاسونغو كابونغو الهدف الرابع للفريق الأبيض بعد عرضية متقنة من أوباما داخل منطقة العمليات.

وفي الدقيقة 81 سجل محمد عنتر الهدف الخامس للفريق الأبيض.

ويخوض الاتحاد المباراة بنقطة وحيدة أيضًا بالتعادل 1-1 مع المقاولون العرب.

وكانت آخر مواجهة جمعت كلا الفريقين شهدت فوز زعيم الثغر بنتيجة 2 /1 في الدور الثانى للدوري العام الممتاز موسم 2017 / 2018 سجل هدفي الاتحاد خالد الغندور وويلسون، وسجل للأبيض باسم مرسى.