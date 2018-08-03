موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يبحث نادي الزمالك عن تحقيق فوزه الأول في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، عندما يستضيف الاتحاد السكندري في القاهرة، غدًا السبت.

وتنطلق الجولة الثانية من المباريات بعد يوم واحد من نهاية الجولة الافتتاحية، في جدول مزدحم تسببت فيه مشاركات الأندية في البطولات القارية والإقليمية.

واستهل الزمالك مشواره بالتعادل 0-0 خارج ملعبه مع بتروجيت، عقب أداء باهت في مباراته الرسمية الأولى بقيادة مدربه الجديد كريستيان غروس، مما أثار غضب رئيسه مرتضى منصور.

وقال غروس، اليوم الجمعة: “سنلعب بطريقة هجومية هدفها الضغط على المنافس والسيطرة على اللعب، وهو ما حدث أمام بتروجيت، حيث كان الأداء هجوميًا طيلة 90 دقيقة، هدفنا من الطريقة التي لعبنا بها كان الفوز، وهذا ما ظهر للجميع، لكن لم يتحقق بسبب الفرص التي أهدرناها”.

ويبدو المدرب السويسري ملتزمًا بنهج هجومي خالص، لكن اعتماده على لاعب وسط واحد لديه ميول دفاعية أمام بتروجيت جعل الخط الخلفي معرضًا للاختراق في مرات عديدة أمام هجوم أصحاب الأرض.

ويتطلع الاتحاد السكندري إلى استغلال اندفاع لاعبي الزمالك للهجوم؛ من أجل تحقيق أول انتصار، بعدما تعادل أيضًا (1-1) مع المقاولون العرب في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

الزمالك يستضيف الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، يوم السبت القادم 4 أغسطس 2018.

ستقام المباراة على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ستتم إذاعة المباراة على قناة “نايل سبورت”، بالإضافة إلى “أون سبورت”.