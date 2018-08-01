أزمة بين مرتضى منصور ونجله بعد تعادل الزمالك ضد بتروجيت

اشتعلت الأجواء داخل نادي الزمالك، بعد تعادل الفريق الأبيض أمام بتروجيت في اللقاء الذي أقيم، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري العام المصري موسم 2018/2019.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “حدثت أزمة بين مرتضى منصور، رئيس النادي، ونجله أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، خاصة بعد اعتراض الثاني على عقوبة الـ100 ألف جنيه التي أعلن رئيس النادي توقيعها على لاعبي الفريق، بعد التعادل أمام بتروجيت”.

وأضاف المصدر: “أمير عبَّر عن رفضه من تدخل مرتضى في عمله، وفرض غرامة 100 ألف جنيه، خاصة أنه وضع لائحة خاصة بمباريات الدوري العام، تشمل العقوبات حال التعرّض للتعادل أو الهزيمة في البطولة”.

وتابع: “السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، أعرب أيضًا عن ضيقه، بعد انتهاء اللقاء، خاصة أنه كان يطمح في تحقيق الفوز، لكي تكون انطلاقة الفريق بالدوري جيدة؛ ما يعطي انطباعًا جيدًا لجماهير النادي”.

وأردف المصدر: “جروس أكد للاعبي الزمالك، أنه صدم بشدة من مستوى بعض لاعبي الفريق، وستكون هناك تغييرات في التشكيل في حالة استمرار المستوى المتواضع لمعظم لاعبي الفريق”.

وأكمل: “أشاد جروس بأداء الثنائي محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق، ومحمود عبدالمنعم كهربا، لأنهما كانا الأفضل في اللقاء والأخير بذل مجهودًا كبيرًا طوال المباراة لكن غاب عنه التوفيق في تسجيل الأهداف”.

على جانب آخر، يدرس النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، فسخ عقده مع النادي بعد أن تعثّر انضمامه لصفوف الفتح السعودي.

كان الزمالك اقترح على معروف تجديد عقده قبل الرحيل للفتح السعودي، لكن النادي الأبيض قام بالمغالاة فى مطالبه المالية فتعثّر رحيل اللاعب؛ ما دفعه للتفكير فى فسخ عقده مع النادي الأبيض، خاصة أنه يرفض قيام الزمالك بوضعه على قائمة الانتظار.

يُذكر أن الزمالك سعى لمنح معروف الجنسية المصرية لقيده في القائمة المحلية، لكن ضيق الوقت حالَ دون ذلك فتقرّر وضعه على قائمة الانتظار، ولا سيما أن النادي رحب برحيله بعد التعاقد مع فرجاني ساسي، لاعب النصر السعودي.