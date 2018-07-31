مرتضى منصور يعاقب لاعبي نادي الزمالك بعد التعادل مع بتروجت في افتتاح الدوري المصري

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب عقب تعادل الفريق الأبيض مع بتروجت في افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية إن الزمالك ظهر بلا شكل أو ملامح، وجميع لاعبي الفريق ليسوا في فورمتهم أو لياقتهم.

وانتقد رئيس النادي جميع لاعبي الزمالك بالإضافة إلى السويسري كريستيان جروس، قائلًا إنهم خذلوه ولم يقدموا مستواهم الحقيقي.

فيما أثنى منصور على محمود عبدالرحيم “جنش” قائلًا: “لا يوجد أي مكسب في المباراة سوى جنش الذي ظهر بمستوى رائع”.

واكتفى الزمالك بالتعادل السلبي أمام مضيفه بتروجت في افتتاح مبارياتهما بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقدّم فريق الزمالك أداءً متواضعًا في الشوط الأول ولم يشكل الخطورة المتوقعة منه، على عكس أصحاب الأرض الذين شكلوا خطورة كبيرة على مرمى الضيوف، وكذلك الحال في الشوط الثاني.

من جانبه أعرب طارق يحيى المدير الفني لنادي بتروجت عن سعادته بأداء فريقه اليوم بعد التعادل مع الزمالك بالمباراة الأولى لهم بالدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة “عنفت اللاعبين بين الشوطين بسبب الرعونة وعدم التركيز وأعطي لهم العذر بسبب لإجهاد ولكن بشكل عام سعيد جدا بأداء اللاعبين ولكنهم أضاعوا فوز سهل”.

وأضاف يحيى “من أول يوم لنا في بتروجت تعاقدنا مع أربع صفقات أدوا بشكل جيد في الموسم الماضي ثم استغنينا عن كل اللاعبين اللذين انتهت مدتهم مع بتروجت لبناء فريق جديد بالكامل”.

وعن حالة التجانس بين اللاعبين أكد المدير الفني لبتروجت “بدأت من يوم 15 رمضان الماضي قبل باقي الأندية للعمل على تجانس اللاعبين وهو ما ظهر اليوم”.

وعن آماله لهذا الموسم قال يحيى “لدينا طموحات كمجلس إدارة وجهاز فني كبيرة لكن قلة الخبرات للاعبين سببت التعادل اليوم لكن نتمنى الأفضل هذا الموسم ونطمح للاستمرار بالدوري الممتاز في ظل المنافسة الشرسة بالبطولة”.