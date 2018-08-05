لهذا السبب.. إيقاف حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

قرَّر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إيقاف عبدالفتاح عريشة، الحكم المساعد لمباراة الأهلي والإسماعيلي، في الأسبوع الأول لبطولة الدوري العام، بسبب الخطأ في هدف “الأحمر” الذي جاء من تسلل.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ”إرم نيوز”: “قررت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح إيقاف الحكم لمدة شهر بسبب لقاء الأهلي والإسماعيلي”.

وأضاف: “هدف الأهلي جاء من تسلل، وبالتالي هناك خطأ تقديري من الحكم المساعد، لذا تقرر إيقاف الحكم المساعد مدة لن تقل عن شهر وفقًا للوائح الداخلية للجنة الحكام”.

كارتيرون يرفض رحيل نيدفيد

من جانب آخر أكد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أن النادي رفض عرض نادي كوبس الفنلندي لاستعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق، بناء على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني.

وقال يوسف في تصريحات صحفية عقب مران الفريق اليوم: “رحيل أي لاعب عن الأهلي مرفوض، وأغلقنا الباب تمامًا خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “هناك حالة من التركيز لدى جميع اللاعبين في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المباريات المهمة سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الأفريقي”.

وعن القائمة الأفريقية قال يوسف: “قيد الاسمين الشاغرين في القائمة الأفريقية سيكون بعد مباراة النجمة اللبناني المقرر لها الـ13 من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية”.

وأوضح المدرب: “لن نتعجل في حسم الأمر خاصة أن الفريق لديه مباراتان في الدوري والبطولة العربية، لتجنب خسارة أي لاعب في القائمة حال حدوث إصابة”.

وكان الاتحاد الأفريقي سمح بمد فترة القيد حتى الـ 15 من أغسطس، ويتبقى للأهلي مكانان شاغران بعد تسجيل 28 لاعبًا في القائمة الأفريقية بوقت سابق.

وفي سياق متصل، أكد يوسف أن حالة النيجيري جونيور أجايي لا تستدعي سفره إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية أو إجراء أي برامج تأهيلية للتعافي من الإصابة.

وأكد: “أجايي يسير وفقًا لبرنامج علاجي تأهيلي في القاهرة، وتواصل الجهاز الطبي مع الطبيب الألماني ماير الذي أكد اتباعه الطريقة العلاجية نفسها التي يتعامل بها الجهاز”.

وتعرَّض أجايي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة تاونشيب البتسواني في دوري الأبطال، وسيحتاج اللاعب إلى 4 أشهر للتعافي من الإصابة.