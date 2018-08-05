مدرب الإسماعيلي: تركي آل الشيخ رصد مكافأة كبيرة حال الفوز على النادي الأهلي (فيديو)

اعترف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، بتلقيه مكالمة هاتفية من شخص ادّعى أنه مدير مكتب تركي آل الشيخ مالك فريق بيراميدز، ووعده بمكافأة مالية كبيرة في حال الفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال سعفان في تصريحات تلفزيونية: “بالفعل تلقيت المكالمة عن طريق أحد المصورين بعد الانتهاء من عمليات الإحماء قبل لقاء الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول من الدوري، يوم الخميس الماضي”.

وأضاف: “اكتفيت بالرد عليه بأنني سأبلغ هذا الأمر للاعبين في غرفة خلع الملابس، لكني لم أفعل ذلك وتوجهت بعدها للمدرجات بداعي تعرضي للإيقاف”.

وتابع: “لم أخبر أي أحد بما حدث سوى طارق أبو الليل، المدير الإداري للإسماعيلي، وكان هذا بعد نهاية المباراة، ولا أعتقد أنني ذكرت في المقطع المسرب ما يعيبني على الإطلاق”.

وأردف: “الإسماعيلي يؤدي بكل قوة في كل مباراة، ويبذل قصارى جهده دائمًا لتحقيق الفوز أمام أي منافس، ولا ينتظر أي هدايا من أحد”.

يذكر أن الإسماعيلي كان متقدمًا في النتيجة على الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح الأحمر في التعادل عن طريق لاعبه الجديد محمد شريف.