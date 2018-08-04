مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ

أزاح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الستار عن تفاصيل جلسة جمعته مؤخرا مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وقال مرتضى في تصريحات إذاعية: “جلست معي تركي آل الشيخ عقب فوز بيراميدز وتحدثنا عن محمد مجدي (قفشة)، حيث أخبرني في وقت سابق بأنه سيترك اللاعب إلى الزمالك في يناير، ولكنني أخبرته بأنه لن يجد من يسجل لفريقه إذا فعل ذلك”.

وواصل: “أخبرني بأنه سيلجب للزمالك لاعب أفضل من قفشة في يناير المقبل”.

وتابع: “تركي آل الشيخ رجل محترم للغاية ونتعامل سويا بكل احترام”.

وأشار مرتضى إلى أن “تركي آل الشيخ كلف من قام بقناة بيراميدز، بعمل قناة للزمالك، انتظروا قناة جديدة للزمالك خلال 15 يوما. سأجتمع يوم الأحد مع المسؤولين من أجل تأجير استوديو كبير يليق بالزمالك”.

وواصل :”سأجتمع غدًا مع وزير العدل وأسامة هيكل من أجل الحصول على التراخيص لإنشاء القناة بجانب الحصول على أستديو كبير بشأن القناة الجديدة”.

وشدد: “فاروق جعفر وإسماعيل يوسف سوف يظهران في القناة الجديدة”.

وأكمل: “ليس ذلك فقط، بل أعطى تركي آل الشيخ تعليمات إلى شركة صلة من أجل رعاية الزمالك، عقد يزيد عن عقد الشركة الراعية الحالية للزمالك بـ60 مليون جنيه”.

واستدرك: “لم أوقع على العقود حتى الآن ولكنني سأفعل ذلك عندما تأتي. سأقبل أي زيادة من أجل مصلحة الزمالك”.