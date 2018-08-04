الزمالك يكتسح الاتحاد السكندري بخماسية في الدوري المصري (فيديو)

اكتسح فريق الزمالك ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (5-1) اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت في افتتاح الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم.

وصالح الزمالك جماهيره بعد التعادل مع بتروجيت في الجولة الأولى، وحصد أول فوز مع مديره الفني السويسري كريستيان غروس، ليتصدر الفريق الأبيض الدوري برصيد 4 نقاط وتجمد رصيد الاتحاد مع مديره الفني محمد عمر عند نقطة واحدة.

سجل أهداف الزمالك محمود عبد المنعم كهربا، ويوسف إبراهيم أوباما، ومحمود علاء من ضربة جزاء، والكونغولي كابونغو كاسونغو، ومحمد عنتر، في الدقائق (1 ، 11 ، 37 ، 65 ، 81)، وأحرز خالد قمر هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 56.

سيطر الزمالك على أغلب مجريات المباراة، وساعدته الانطلاقة القوية وتسجيل هدفين في الربع ساعة الأولى، وقدم الفريق الأبيض عرضًا طيبًا مع غروس.

أهداف مباراة | الزمالك 5 – 1 الإتحاد السكندري

الجولة الثانية الدوري المصري الممتاز 2019 -2018 #ONSPORT #Egyptian_League pic.twitter.com/CYDKYxGfj6 — ON Sport (@ONsportEg) August 4, 2018

بهذه النتيجة، ارتقى الزمالك لصدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

ويعد الأهلي أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبًا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبًا.