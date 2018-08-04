تردد قناة بيراميدز SD الجديد‎ على “النايل سات”

أعلنت قناة “بيراميدز” الرياضية عن إطلاق تردد جديد لها على القمر الصناعي نايل سات بتقنية SD، إلى جانب ترددها الأول بتقنية الـHD.

وأعلنت الصفحة الرسمية للقناة بموقع Facebook سابقًا عن تردد القناة الـHD على نايل سات، وهو 11334 أفقي بمعدل ترميز 27500.

كما أعلنت القناة عن وجود تردد بتقنية SD أو Standard digital البث الرقمي القياسي وهو: 12015 رأسي بمعدل ترميز 27500.

وبدأت القناة ببثها رسميًا أولى المباريات على شاشتها، الخميس الماضي، حيث قامت بنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ثم نقلت مباراة ناديها ضد إنبي والذي انتهى بفوز الأهرام بهدف نظيف.

وتضم القناة نخبة كبيرة من المحللين ونجوم الكرة، أمثال إبراهيم سعيد وخالد الغندور ورضا عبد العال وأشرف قاسم وميدو وعلي ماهر وإبراهيم حسن، وحسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن، وخالد بيومي وحسام حسن، بالإضافة إلى مدحت شلبي وأحمد عفيفي والمعلق بلال علام.