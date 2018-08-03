القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري والموعد‎

يفتتح نادي بيراميدز مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد 2018/2019، بمواجهة منافسه إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وتقام المباراة، اليوم الجمعة، على استاد بترو سبورت، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة على قناة بيراميدز، والنيل الرياضية، وOn Sport HD، ومن المقرر أن يتولى مؤمن حسن بلال علام مهمة التعليق على المباراة.

ويسعى بيراميدز لتحقيق فوزه الأول وتأكيد قوة رغبته في منافسة الأهلي والزمالك على التتويج باللقب.

ولُعبت 7 مباريات، حتى الآن، وشهدت فوزين فقط، كما تعادل الأهلي 1/1 مع الإسماعيلي، في حين تعادل الزمالك سلبيًا مع بتروجيت.

والتقى بيراميدز وإنبي 4 مرات سابقة، وانتهت مباراتان بفوز إنبي 4/1 و4/2، في حين انتهت مباراتان بالتعادل 1/1 و0/0.