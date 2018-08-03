“قفشة” يُهدي بيراميدز أول 3 نقاط بالدوري المصري بالفوز على إنبي في الدقيقة الأخيرة (فيديو)

انتزع فريق بيراميدز، أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد للدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه انبي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المحلي.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 87 لتشهد طرد عرفة السيد ليلعب انبي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل بيراميدز النقص العددي في صفوف المنافس، ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق محمد مجدي أفشة لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بالثلاث نقاط.

بذلك، يحتل بيراميدز المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف سموحة والإنتاج الحربي على الترتيب.

وفي مباراة سابقة تألق سموحة في الشوط الثاني ليهزم مصر للمقاصة بهدفين لواحد في الجولة الأولى بالدوري المحلي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة. ورفع سموحة رصيده إلى ثلاث نقاط ليتساوى في الصدارة مع الانتاج الحربي والمصري البورسعيدي.

وضع بنسون شيلونغو القادم من ناميبيا سموحة في المقدمة في الدقيقة 59 عندما تلقى تمريرة من الظهير أمير عابد أحسن استغلالها ليضعها في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة.

وضاعف أحمد نبيل مانجا النتيجة لسموحة من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وقلص البديل محمد رمضان النتيجة لمصر للمقاصة في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في شباك الحارس محمد أبو جبل.